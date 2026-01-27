Jessica Jones regresa; Daredevil: Born Again T2 ya tiene tráiler

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Disney reveló el tráiler oficial de Daredevil: Born Again Temporada 2, y la mayor sorpresa para los fans de Marvel es el regreso confirmado de Krysten Ritter como Jessica Jones, uno de los personajes más icónicos del antiguo universo de Netflix.

La segunda temporada se estrenará el próximo 24 de marzo en Disney+, contará con ocho episodios y forma parte del reinicio y continuación de la serie Daredevil (2015-2018), originalmente producida por Marvel Television y Netflix.

En esta nueva etapa, Matt Murdock/Daredevil se ve obligado a reunir aliados para enfrentar a Wilson Fisk, quien ahora funge como alcalde de la ciudad de Nueva York y ha creado una Fuerza Especial Anti-Vigilante (AVTF) para erradicar a los justicieros.