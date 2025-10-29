Jesica Bustos estaría buscando cárcel para Ricardo Pérez y Slobotzky

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La creadora de contenido Jesica Bustos, de 36 años de edad, reiteró que su denuncia por acoso sexual contra los comediantes Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, integrantes del popular programa La Cotorrisa, no tiene fines económicos, sino que busca que ambos respondan ante la ley.

“No quiero dinero. Quiero que paguen con cárcel”, expresó ante medios de comunicación.

La denuncia fue iniciada en junio de 2025, aunque el video que dio origen al proceso legal fue publicado en febrero del mismo año, donde —según Bustos— los comediantes hicieron comentarios que constituyen una forma de acoso hacia su persona.

Tanto Jesica como su esposo, el también creador Xuxo Dom, han señalado que las palabras de los comediantes fueron ofensivas y dañinas para ella.