Jesica Bustos estaría buscando cárcel para Ricardo Pérez y Slobotzky

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La creadora de contenido Jesica Bustos, de 36 años de edad, reiteró que su denuncia por acoso sexual contra los comediantes Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, integrantes del popular programa La Cotorrisa, no tiene fines económicos, sino que busca que ambos respondan ante la ley.
“No quiero dinero. Quiero que paguen con cárcel”, expresó ante medios de comunicación.
La denuncia fue iniciada en junio de 2025, aunque el video que dio origen al proceso legal fue publicado en febrero del mismo año, donde —según Bustos— los comediantes hicieron comentarios que constituyen una forma de acoso hacia su persona.
Tanto Jesica como su esposo, el también creador Xuxo Dom, han señalado que las palabras de los comediantes fueron ofensivas y dañinas para ella.
“Las palabras de Ricardo Pérez y su compañero lastimaron profundamente a mi esposa”, declaró Xuxo Dom.
Ambos manifestaron su molestia por los comentarios en redes sociales que los acusan de “aprovechados” o de buscar dinero, enfatizando que su objetivo es que las acciones de los comediantes tengan consecuencias jurídicas.
Hasta el momento se desconoce en qué etapa se encuentra la carpeta de investigación, y si el caso derivará en una audiencia inicial. En México, el acoso sexual es un delito que puede sancionarse con penas de uno a tres años de prisión, además de posibles medidas de protección para la víctima.
Jesica Bustos declaró en septiembre que la denuncia seguía en integración, por lo que no podía ofrecer mayores detalles legales. No obstante, afirmó estar dispuesta a continuar con el proceso.
Hasta el momento, Ricardo Pérez y Slobotzky no han emitido comentarios formales sobre la denuncia. Sin embargo, se reportó que uno de ellos se habría burlado del caso a través de una historia en Instagram, lo que ha sido criticado por la pareja denunciante.
