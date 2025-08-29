Jennette McCurdy regresa con historia sobre deseo y poder

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jennette McCurdy, reconocida por su papel en iCarly y por su exitosa autobiografía “I’m Glad My Mom Died”, anunció su primera novela de ficción: “Half His Age”, la cual será publicada en 2026.

La historia sigue a una adolescente de 17 años que se involucra sentimentalmente con su maestro, un hombre que le dobla la edad. La narrativa explora temas como el deseo, el poder y el autodescubrimiento, con una perspectiva contemporánea y un marcado tono de humor negro.

A través de su cuenta de Instagram, McCurdy reveló el título y la portada de la novela, la cual ya está disponible para preorden en plataformas digitales.

“Half His Age” marca el debut de McCurdy en la ficción literaria, luego del impacto de sus memorias publicadas en 2022, y consolida su transición de actriz a escritora.