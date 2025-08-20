Javier Alatorre da noticia de Nicolás Maduro y "estallan" los memes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que parecía una nota sobre geopolítica terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales por un motivo inesperado: el conductor de TV Azteca, Javier Alatorre, fue comparado masivamente con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La información se dio a conocer el pasado 19 de agosto, cuando la cuenta oficial de Fuerza Informativa Azteca compartió en X (antes Twitter) un video conducido por Alatorre, en el que reportaba la amenaza de Maduro de movilizar a más de cuatro millones de milicianos armados, en respuesta al despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas cercanas.

Sin embargo, la atención de los usuarios no se centró en la noticia, sino en el conductor: decenas de internautas comenzaron a señalar su parecido con el mandatario venezolano, desatando una lluvia de memes que se volvieron virales en cuestión de horas.

Las publicaciones incluyeron desde comparaciones directas con capturas de pantalla, hasta ediciones humorísticas que jugaron con la semejanza entre ambos personajes.