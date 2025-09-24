James Van Der Beek reaparece tras dura lucha contra el cáncer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Casi un año después de anunciar que enfrentaba cáncer colorrectal en etapa 3, James Van Der Beek, recordado por su papel protagónico en Dawson's Creek, reapareció públicamente con un emotivo mensaje transmitido durante un evento benéfico en Nueva York.

El actor de 48 años, quien en noviembre de 2024 reveló su diagnóstico a la revista People, agradeció el cariño de los fans, la solidaridad de sus colegas y el respaldo incondicional de su familia.