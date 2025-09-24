James Van Der Beek reaparece tras dura lucha contra el cáncer
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Casi un año después de anunciar que enfrentaba cáncer colorrectal en etapa 3, James Van Der Beek, recordado por su papel protagónico en Dawson's Creek, reapareció públicamente con un emotivo mensaje transmitido durante un evento benéfico en Nueva York.
El actor de 48 años, quien en noviembre de 2024 reveló su diagnóstico a la revista People, agradeció el cariño de los fans, la solidaridad de sus colegas y el respaldo incondicional de su familia.
El reencuentro fue organizado en beneficio de la fundación F Cancer, sin embargo, el actor tuvo que cancelar su participación presencial tras sufrir dos virus estomacales. Aun así, su presencia se sintió fuerte a través del video proyectado.
En el mensaje, James agradeció a los asistentes, al equipo de producción y, especialmente, a sus fans, por estar ahí “cuando más lo necesitaba”.
En sus redes sociales, el actor compartió un mensaje donde reflejó la mezcla de tristeza y gratitud por no poder asistir al evento, pero sabiendo que la lucha continúa:
El cáncer colorrectal en etapa 3 implica que la enfermedad ya se ha extendido a los ganglios linfáticos cercanos, pero no a otros órganos. Es una etapa crítica que, con tratamiento adecuado, tiene posibilidades de recuperación, especialmente si se detecta a tiempo.
RPO