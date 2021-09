"Jamás me he robado un peso", Inés Gómez Mont da la cara y se dice inocente

Fue la noche del pasado martes que Gómez Mont hizo público un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que se dijo inocente.

"He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito", escribió la expresentadora de Ventaneando.