Jackass 5: Johnny Knoxville confirma el regreso del caos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuatro años después de su última entrega cinematográfica, Johnny Knoxville confirmó que la franquicia que redefinió el humor físico y la televisión irreverente prepara su quinta película. El anuncio llegó, como no podía ser de otra forma, con una carcajada desbordada y promesa de caos: Jackass 5 se estrenará en cines el próximo 26 de junio.
La historia de Jackass comienza a finales de los noventa, cuando Johnny Knoxville, entonces actor sin trabajo, decidió probar en sí mismo gas pimienta y pistolas eléctricas para escribir un artículo. Jeff Tremaine, editor de la revista Big Brother, tuvo una mejor idea: grabarlo en video. En paralelo, en Pennsylvania, Bam Margera y la CKY Crew ya documentaban bromas y acrobacias sobre patinetas. La convergencia de ambos mundos, con Spike Jonze como cómplice creativo, dio origen a un piloto que MTV compró tras una feroz guerra de ofertas.
La televisión fue solo el comienzo. En 2002 llegó la primera película; en 2006, la secuela; luego el experimento en 3D, la entrega más exitosa de la saga y, finalmente, Jackass por siempre.
“Queríamos que lo oyeran de nosotros primero”, escribió el cocreador del fenómeno. No hay, por ahora, detalles sobre el elenco ni sobre los stunts que pondrán a prueba los límites del cuerpo humano; pero si el pasado sirve de referencia —toros enfurecidos, osos negros y hombres cubiertos de miel—, el vértigo está garantizado.
La decisión de continuar no es capricho. Jackass por siempre (2022) recaudó cerca de 80 millones de dólares con un presupuesto de apenas 10 millones, confirmando que el público sigue dispuesto a reír frente al dolor y peligro ajeno, siempre que sea auténtico.
RPO