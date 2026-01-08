Jackass 5: Johnny Knoxville confirma el regreso del caos

La historia de Jackass comienza a finales de los noventa, cuando Johnny Knoxville, entonces actor sin trabajo, decidió probar en sí mismo gas pimienta y pistolas eléctricas para escribir un artículo. Jeff Tremaine, editor de la revista Big Brother, tuvo una mejor idea: grabarlo en video. En paralelo, en Pennsylvania, Bam Margera y la CKY Crew ya documentaban bromas y acrobacias sobre patinetas. La convergencia de ambos mundos, con Spike Jonze como cómplice creativo, dio origen a un piloto que MTV compró tras una feroz guerra de ofertas.

La televisión fue solo el comienzo. En 2002 llegó la primera película; en 2006, la secuela; luego el experimento en 3D, la entrega más exitosa de la saga y, finalmente, Jackass por siempre.