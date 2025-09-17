Jack Black y Paul Rudd reviven Anaconda con humor y peligro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La serpiente más temida del cine está de vuelta, pero esta vez con una mordida cargada de humor y sátira. Anaconda, la cinta de culto de 1997, regresa en forma de remake inesperado protagonizado por los irreverentes Jack Black y Paul Rudd, bajo la dirección de Tom Gormican (El insoportable peso de un talento descomunal).

El tráiler oficial fue revelado y ya generó revuelo en redes sociales por su enfoque poco convencional. Lejos del tono serio de la cinta original, esta nueva entrega se atreve a reírse de sí misma, convirtiendo una historia de supervivencia en una comedia cargada de referencias meta y situaciones absurdamente peligrosas.

Según la sinopsis oficial, la trama gira en torno a dos amigos —interpretados por Rudd y Black— obsesionados con la película original, quienes deciden viajar a la selva amazónica para filmar su propia versión amateur del clásico. Lo que empieza como una aventura entre cinéfilos se transforma rápidamente en una pesadilla real cuando una anaconda gigantesca aparece de verdad, amenazando sus vidas y su proyecto fílmico.