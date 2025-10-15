Jaakko Ohtonen sustituye a Caviezel en secuela de La Pasión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos décadas después de estremecer a medio mundo con su crudo retrato de la crucifixión, Mel Gibson regresa al ruedo. Y lo hace con una jugada inesperada: un elenco completamente nuevo para la secuela de La Pasión de Cristo, titulada La Resurrección de Cristo. La figura central de esta renovación es el actor finlandés Jaakko Ohtonen, quien asumirá el reto de interpretar a Jesucristo en lugar de Jim Caviezel.
En un giro que pocos anticipaban, Gibson ha decidido no solo sustituir al protagonista original —quien interpretó al Mesías en 2004—, sino también al resto del reparto, apostando por rostros frescos, jóvenes y provenientes de distintas partes del mundo.
La información, revelada por The Hollywood Reporter, detalla que la filmación comenzó esta semana en Roma, ciudad que volverá a fungir como escenario de uno de los relatos más poderosos de la tradición cristiana: la resurrección.
El relevo era previsible. Caviezel, hoy con 57 años, habría requerido rejuvenecimiento digital para interpretar nuevamente a un Cristo de 33. Sin embargo, Gibson optó por lo natural: un nuevo actor, un nuevo enfoque.
Monica Bellucci, quien dio vida a María Magdalena, tampoco volverá. En su lugar estará la actriz cubana Mariela Garriga, recordada por su participación en Misión Imposible: Reckoning. Mientras tanto, Kasia Smutniak, de origen polaco, encarnará a la Virgen María, y el rol del apóstol Pedro será asumido por Pier Luigi Pasino.
La Resurrección de Cristo será lanzada en dos partes. La primera verá la luz el 26 de marzo de 2027, y la segunda el 6 de mayo del mismo año. La estrategia recuerda al formato de las grandes producciones contemporáneas divididas en capítulos clave, una apuesta que refleja la ambición del proyecto.
RPO