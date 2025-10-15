Jaakko Ohtonen sustituye a Caviezel en secuela de La Pasión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos décadas después de estremecer a medio mundo con su crudo retrato de la crucifixión, Mel Gibson regresa al ruedo. Y lo hace con una jugada inesperada: un elenco completamente nuevo para la secuela de La Pasión de Cristo, titulada La Resurrección de Cristo. La figura central de esta renovación es el actor finlandés Jaakko Ohtonen, quien asumirá el reto de interpretar a Jesucristo en lugar de Jim Caviezel.

En un giro que pocos anticipaban, Gibson ha decidido no solo sustituir al protagonista original —quien interpretó al Mesías en 2004—, sino también al resto del reparto, apostando por rostros frescos, jóvenes y provenientes de distintas partes del mundo.

La información, revelada por The Hollywood Reporter, detalla que la filmación comenzó esta semana en Roma, ciudad que volverá a fungir como escenario de uno de los relatos más poderosos de la tradición cristiana: la resurrección.