Ivis Lenin, el michoacano que ganó el concurso del Metropolitan Fashion week

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nuevamente nos vuelve a sorprender el michoacano Ivis Lenin Ayala Pacheco, sí, aquel que diseñó el vestido rojo de la mexicana Andrea Meza Carmona con el que desfiló en el escenario del Hard Rock Hotel & Casino, Florida, y se convirtió en Miss Universo en el 2021.

Pues ahora, el joven ganó el concurso internacional de diseñadores en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y se convirtió en el primer mexicano en triunfar en dicha competencia.

“Esto me hizo recordar tantas cosas que he vivido a lo largo de este camino, sobre todo los malos momentos que he pasado para llegar hasta aquí, pero también recordé que nunca me rendí ante nada y hoy me siento una persona completa y feliz”.