‘It’s time’: Mariah Carey da inicio a la Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como cada año, Mariah Carey, conocida como la "Reina de la Navidad", marcó oficialmente el inicio de la temporada navideña con su ya tradicional publicación del 1 de noviembre, y lo hizo —como siempre— al ritmo de su icónica canción All I Want For Christmas Is You.

En esta ocasión, la cantante estadounidense sorprendió a sus seguidores con un divertido video lleno de humor, efectos especiales y espíritu festivo. La pieza audiovisual muestra a Carey vestida como ángel, enfrentándose a un “elfo saboteador” que le roba su maquillaje navideño, en el marco de una colaboración con la marca Sephora.

El personaje del elfo, interpretado por el actor y comediante Billy Eichner, intenta cancelar la Navidad bajo la excusa de que los elfos están agotados, en huelga y necesitan terapia. Pero nada detiene a Mariah: con su célebre frase “It’s time” (Es la hora), la cantante lo congela mágicamente y transforma el caos en un ambiente festivo.

Este sketch navideño marca una tradición que Carey ha sostenido desde 2019. Este 2025, vuelve a combinar humor y glamour para despedir Halloween y dar la bienvenida a las fiestas decembrinas.

El video fue publicado en sus redes sociales y rápidamente superó el millón y medio de ‘me gusta’, volviéndose viral en pocas horas.

All I Want For Christmas Is You es, desde hace más de 30 años, un símbolo musical de la temporada, logrando récords de reproducción cada noviembre y diciembre, y posicionando a Carey como figura central de las festividades.