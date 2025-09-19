“It” regresa a los cines este otoño con funciones especiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El terrorífico payaso Pennywise está de vuelta en la pantalla grande. Cinemex anunció el regreso de It, cinta basada en la obra de Stephen King, con funciones especiales a partir del 24 de septiembre, cuya preventa ya se encuentra disponible.
La película podrá disfrutarse en formato Dolby Atmos, ofreciendo una experiencia envolvente para los espectadores.
Como parte de esta proyección, el público también podrá ver un avance exclusivo de la serie Bienvenidos a Derry, producción de HBO que expandirá el universo creado por Stephen King y retomado en las películas dirigidas por Andy Muschietti. Este avance especial estará disponible únicamente con subtítulos.
La historia de It sigue siendo uno de los clásicos del cine de terror moderno: en el pueblo de Derry, un grupo de niños debe enfrentar a sus peores miedos al enfrentarse con Pennywise, la encarnación del mal.
BOLETOS: IT
