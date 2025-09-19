“It” regresa a los cines este otoño con funciones especiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El terrorífico payaso Pennywise está de vuelta en la pantalla grande. Cinemex anunció el regreso de It, cinta basada en la obra de Stephen King, con funciones especiales a partir del 24 de septiembre, cuya preventa ya se encuentra disponible.

La película podrá disfrutarse en formato Dolby Atmos, ofreciendo una experiencia envolvente para los espectadores.