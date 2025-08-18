Internet estalla; Ninel Conde habría pedido su eliminación de LCDLF México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reciente eliminación de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México generó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras parte del público celebró su salida, otros aseguraron que la cantante y actriz era quien mantenía el programa atractivo, lo que abrió un debate sobre si realmente fue expulsada o si decidió abandonar el reality.
El tema escaló rápidamente en tendencia, colocando a Ninel Conde en el primer lugar de menciones en plataformas digitales. En la conversación, algunos usuarios coincidieron con la versión de que ella pidió salir.
La salida de Ninel Conde divide opiniones: para algunos se trató de una eliminación legítima por falta de apoyo en las encuestas, mientras que otros defienden que fue una decisión personal para no arriesgar su carrera y evitar un desgaste mayor en su imagen pública.
RPO