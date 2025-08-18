Internet estalla; Ninel Conde habría pedido su eliminación de LCDLF México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reciente eliminación de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México generó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras parte del público celebró su salida, otros aseguraron que la cantante y actriz era quien mantenía el programa atractivo, lo que abrió un debate sobre si realmente fue expulsada o si decidió abandonar el reality.

Conde se convirtió en la tercera eliminada de la tercera temporada tras ser la habitante con menos votos del público. Sin embargo, su salida tomó un giro inesperado luego de que usuarios de X aseguran que el eliminado real debía ser Guana, pero que Ninel pidió salir tras sentirse afectada por los sonidos de los “carritos” que se escuchan fuera de la casa.