Inicia preventa para Crepúsculo en Morelia; darán filtro para que la veas como un Cullen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La saga Crepúsculo regresa a la pantalla grande y Morelia tendrá una única sede para disfrutarla: Cinépolis Escala Morelia, donde cada función contará con filtros especiales coleccionables para los asistentes.
La preventa ya está disponible a través del sitio web oficial de Cinépolis y la experiencia forma parte de la campaña "Más Que Cine Latam", con la que se busca revivir clásicos del cine contemporáneo con dinámicas exclusivas.
En el caso de Crepúsculo, los cinéfilos podrán obtener uno de los filtros especiales conmemorativos de las películas Crepúsculo y Luna Nueva, que —según la promoción— “te permitirán ver la vida como un verdadero Cullen”.
La campaña fue anunciada en redes sociales por la empresa, con un mensaje para fans de la saga: “¿List@ para acompañar la temporada del 'Hoa-hoa-hoa-ah' con este increíble coleccionable de #Crepúsculo?”.
Es de mencionar que los filtros serán hasta agotar existencias.
La preventa está disponible en http://bit.ly/47vouc5
RYE-