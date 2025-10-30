Inicia preventa para Crepúsculo en Morelia; darán filtro para que la veas como un Cullen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La saga Crepúsculo regresa a la pantalla grande y Morelia tendrá una única sede para disfrutarla: Cinépolis Escala Morelia, donde cada función contará con filtros especiales coleccionables para los asistentes.

La preventa ya está disponible a través del sitio web oficial de Cinépolis y la experiencia forma parte de la campaña "Más Que Cine Latam", con la que se busca revivir clásicos del cine contemporáneo con dinámicas exclusivas.