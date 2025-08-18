Influencers al ring: lo mejor de Supernova Strikers 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un Palacio de los Deportes repleto y millones de espectadores siguiendo la transmisión, la primera edición de Supernova Strikers 2025 se consolidó como un fenómeno de entretenimiento híbrido en México, fusionando boxeo, influencers y música en un formato explosivo.

El espectáculo combinó la energía del cuadrilátero con la efervescencia de las redes sociales y el mundo del espectáculo. Las rivalidades, algunas cocinadas por meses en plataformas digitales, llegaron finalmente al clímax frente a una audiencia encendida.