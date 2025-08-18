Influencers al ring: lo mejor de Supernova Strikers 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un Palacio de los Deportes repleto y millones de espectadores siguiendo la transmisión, la primera edición de Supernova Strikers 2025 se consolidó como un fenómeno de entretenimiento híbrido en México, fusionando boxeo, influencers y música en un formato explosivo.
El espectáculo combinó la energía del cuadrilátero con la efervescencia de las redes sociales y el mundo del espectáculo. Las rivalidades, algunas cocinadas por meses en plataformas digitales, llegaron finalmente al clímax frente a una audiencia encendida.
Alana Flores vs Gala Montes: Victoria con corazón
En el combate estelar, la influencer regiomontana Alana Flores mantuvo su invicto tras imponerse a Gala Montes por decisión unánime. Aunque comenzó en desventaja, Alana remontó con garra en el último round, rozando el nocaut.
Franco Escamilla vs Escorpión Dorado: Humor y fuerza en el ring
En una de las peleas más esperadas, el comediante Franco Escamilla derrotó por decisión dividida a Escorpión Dorado. El combate tuvo momentos intensos, incluyendo un conteo a Escamilla, pero los jueces inclinaron la balanza a su favor.
Mario Bautista vs WestCol: KO técnico y drama físico
El cantante Mario Bautista venció al colombiano WestCol con un potente golpe en el segundo round. La pelea fue intensa y directa, y terminó con una apuesta perdida por el colombiano, quien también sufrió una luxación de hombro.
Milica vs Mercedes Roa: Argentina conquista México
La influencer Milica se llevó el triunfo ante Mercedes Roa por decisión unánime. A pesar de la rivalidad deportiva entre ambas naciones, la argentina se ganó la ovación del público capitalino y el título de campeona.
Luis Pride vs Shelao: México abre con triunfo
El mexicano Luis Pride fue el primero en alzar el puño con una contundente victoria sobre el chileno Shelao. El referee detuvo la pelea tras una ráfaga de combinaciones que dejaron al andino sin posibilidades de continuar.
Entre los artistas que se presentaron destacaron Christian Nodal, María Becerra, Alemán, Xavi, Gabito Ballesteros, Óscar Maydón y Alan Arrieta.
