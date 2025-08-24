Influencer Jezzini desaparece del Internet y desata teorías entre fans

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En días recientes, el influencer mexicano Jezzini ha generado preocupación entre sus seguidores tras la desaparición repentina de sus cuentas en redes sociales como Instagram, TikTok y X.
El creador de contenido, conocido por su humor cotidiano y entrevistas con celebridades internacionales, dejó vacías o eliminadas sus cuentas desde hace unos días. La situación tomó por sorpresa a su comunidad digital, que supera los 6 millones de seguidores, y ha dado pie a múltiples teorías sobre su paradero y estado de salud.
Aunque algunos seguidores han sugerido que podría tratarse de una estrategia de marketing o una campaña viral, otros expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el influencer esté atravesando un problema de salud mental. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre su estado físico o emocional, ni tampoco evidencia de que haya sido internado.
Cabe destacar que días antes de desaparecer, Jezzini publicó imágenes y videos con temáticas enigmáticas o de estilo paranormal, los cuales también fueron eliminados posteriormente en algunas redes sociales, aunque en otras se mantienen alimentando aún más el misterio.
Jezzini, cuyo nombre real es Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, es originario de Monterrey, Nuevo León. Su estilo único y espontáneo lo catapultó a la fama desde 2020, y ha sido parte de campañas publicitarias, videos musicales y recientemente participó como actor en una serie nacional.
Hasta el momento, ningún representante oficial ha emitido un comunicado formal, y sus cuentas siguen inactivas. Su audiencia se mantiene a la espera de alguna señal o actualización.
rmr