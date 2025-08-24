Influencer Jezzini desaparece del Internet y desata teorías entre fans

Jezzini, cuyo nombre real es Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, es originario de Monterrey, Nuevo León. Su estilo único y espontáneo lo catapultó a la fama desde 2020, y ha sido parte de campañas publicitarias, videos musicales y recientemente participó como actor en una serie nacional.

Hasta el momento, ningún representante oficial ha emitido un comunicado formal, y sus cuentas siguen inactivas. Su audiencia se mantiene a la espera de alguna señal o actualización.

rmr