Influencer estalla por no salir bonita en su foto del INE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una influencer estalló por no salir bonita en su foto del INE, y es que a muchas personas les pasa que al entregarles su credencial no están de acuerdo en como se ven en la tarjeta, pero nada se puede hacer.

Fue el caso de la estrella viral Yeri MUA, quien a sus millones de seguidores contó lo inconforme que quedó luego de ver su foto en su INE.

La chica transmitió en vivo y dijo todo, en el video que tituló "ME DISCRIMINARON EN EL INE POR SER BONITA"

"Se me arruinó mi pinch3 día con esta identificación. En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea, la neta", dijo en un video.

Y añadió: "O sea, yo seré lo que sea, pero fea no soy. Vean la miseria de foto que me tomaron".

Por último dijo que al parecer le pusieron la foto que no le gustaba porque ella les dijo cuál e hicieron lo contrario:

“Me lo hicieron de adrede, porque yo hasta les dije que me gustó la foto en la que salía así y me pusieron la foto en la que salía con el hocico abierto".