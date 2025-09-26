Inesperada colaboración: Neymar como carta de Yu-Gi-Oh!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el Tokyo Game Show 2025, se reveló una colaboración oficial entre Yu-Gi-Oh! y eFootball que sorprendió a los asistentes. El fichaje estrella: Neymar Jr., convertido en carta oficial fusionada con el legendario Mago Oscuro.
En el stand de Konami, se proyectó un tráiler animado en el que Neymar aparece fusionándose con el Mago Oscuro (Dark Magician) para luego desvelar su propia carta. La revelación tuvo como presentadores a los actores Ryota Katayose y Riku Hagiwara, quienes mostraron su asombro frente al público de Makuhari Messe.
Este lanzamiento se da en el marco del 25º aniversario de Yu-Gi-Oh! y el 30º aniversario de eFootball, dos franquicias con gran legado en sus respectivos mundos. La colaboración contempla una carta híbrida Neymar × Mago Oscuro, además de otros jugadores acompañados de criaturas emblemáticas del universo Yu-Gi-Oh!
Entre los jugadores que participarán en la colaboración figuran:
Kylian Mbappé con Blue-Eyes White Dragon
Warren Zaïre-Emery con Red-Eyes Black Dragon
Jules Koundé con Slifer, el Dragón del Cielo
Mike Maignan con Obelisco el Atormentador
William Saliba con El Dragón Alado de Ra
La campaña incluirá eventos dentro del juego y recompensas especiales, disponibles entre el 25 de septiembre y el 22 de octubre de 2025.
BCT