Inesperada colaboración: Neymar como carta de Yu-Gi-Oh!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el Tokyo Game Show 2025, se reveló una colaboración oficial entre Yu-Gi-Oh! y eFootball que sorprendió a los asistentes. El fichaje estrella: Neymar Jr., convertido en carta oficial fusionada con el legendario Mago Oscuro.

En el stand de Konami, se proyectó un tráiler animado en el que Neymar aparece fusionándose con el Mago Oscuro (Dark Magician) para luego desvelar su propia carta. La revelación tuvo como presentadores a los actores Ryota Katayose y Riku Hagiwara, quienes mostraron su asombro frente al público de Makuhari Messe.