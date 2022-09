Indigna tiktoker que califica zapatos de la gente en Morelia

Se trata del usuario quickk___, quien con más de 24 mil seguidores dedica parte de sus videos a calificar los zapatos de la gente que ve en Morelia.

En los videos se aprecian todo tipo de zapatos, a los que el joven califica de acuerdo a su pensar, y les pone frases como "Sin palabras🤢", "ya denles su jubilación" o "Muy choteados".

Mientras que hay otros videos en las que también pone cosas buenas al calzado de los morelianos: "Los mejores del centro", "Tremendo flow"; "Muy bien cuidados".

En los comentarios algunos usuarios han mostrado lo que piensan de estos videos, y en ellos se han divido las opiniones: "Tengo miedo de ir a Morelia y me graben las patas 😂"; "Creo q no puedes decir que son ls tenis + feos que has visto hasta ahora, por que no sabes con que esfuerzo se los compro, mucha gnte n tien pra lujos"; "aver los tuyos 😳"; "uno ya no puede estar agusto en Morelia porque lo graban" (sic).

Te dejamos algunos de los videos en cuestión, que suman ya 31 partes, y contando: