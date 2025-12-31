In memoriam 2025: las muertes que marcaron el año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A lo largo de doce meses, el mundo del espectáculo, la política, el deporte y la cultura se vio sacudido por la muerte de figuras que acompañaron la vida pública durante décadas y, en algunos casos, apenas comenzaban a escribir su historia. Cada pérdida generó conmoción, homenajes y una conversación colectiva sobre el legado que permanece cuando una voz se apaga.
A lo largo de estos meses, MiMorelia.com documentó, con rigor informativo y sensibilidad humana, cada uno de los fallecimientos de figuras que marcaron a generaciones enteras en el espectáculo, la política, el deporte y la cultura.
Enero 2025
Leo Dan (1 de enero, 82 años). Cantautor argentino, autor de clásicos románticos; padecía diabetes, hipertensión y problemas hepáticos.
Cristóbal Ortega (2 de enero, 68 años). Ídolo histórico del Club América y del futbol mexicano.
Emilio Echevarría (4 de enero, 80 años). Actor mexicano, recordado por Amores perros.
David Lynch (15 de enero, 78 años). Cineasta estadounidense, autor de un lenguaje único en Hollywood.
Alma Rosa Aguirre (27 de enero, 95 años). Actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano.
Febrero 2025
Paquita la del Barrio (17 de febrero, 77 años). Ícono de la música ranchera; murió por infarto.
Gene Hackman (18 de febrero, 95 años). Actor ganador de dos premios Oscar.
TongoLele (Yolanda Montes) (18 de febrero). Bailarina y actriz, símbolo del cine de ficheras.
Daniel Bisogno (20 de febrero). Conductor de Ventaneando, tras complicaciones médicas.
Roberta Flack (24 de febrero, 88 años). Voz histórica del soul y R&B.
Michelle Trachtenberg (26 de febrero, 39 años). Actriz estadounidense, murió por complicaciones de diabetes.
Luis Couturier (27 de febrero, 87 años). Actor de telenovelas clásicas.
Pepe Arévalo (28 de febrero, 87 años). Director de orquesta, referente musical.
Marzo 2025
Flor Procuna (1 de marzo, 72 años). Actriz mexicana, recordada por sus villanas.
George Foreman (21 de marzo, 76 años). Campeón mundial de boxeo y leyenda del deporte.
Abril 2025
Arsenio Campos (1 de abril, 79 años). Actor mexicano.
Val Kilmer (1 de abril, 65 años). Actor de Top Gun, The Doors y Batman Forever.
Memo del Bosque (7 de abril, 64 años). Productor de televisión.
Leo Beenhakker (10 de abril de 2025). Futbolista, entrenador y directivo de fútbol neerlandés.
Papa Francisco (21 de abril, 88 años). Líder de la Iglesia católica, figura clave del siglo XXI.
Mayo 2025
Valeria Márquez. Influencer asesinada durante una transmisión en vivo.
José Mujica (13 de mayo, 89 años). Expresidente de Uruguay, símbolo de austeridad.
George Wendt (20 de mayo). Actor de Cheers.
Junio 2025
Brian Douglas Wilson (11 de junio de 2025). El icónico cofundador, compositor y líder de The Beach Boys.
Diego Seguí (24 de junio). Pitcher cubano de MLB.
Dave Parker (28 de junio). Estrella de los Pittsburgh Pirates.
Julio 2025
Diogo Jota (3 de julio, 28 años). Futbolista portugués, murió en accidente vial.
Michael Madsen (3 de julio). Actor estadounidense.
Julian McMahon (2 de julio). Actor australiano-estadounidense.
Malcolm-Jamal Warner (20 de julio). Actor, falleció ahogado en Costa Rica.
Ozzy Osbourne (22 de julio, 76 años). Leyenda del rock.
Hulk Hogan (24 de julio, 71 años). Ícono de la lucha libre.
Agosto 2025
Xava Drago (21 de agosto, 56 años). Vocalista de Coda, figura del rock mexicano.
Septiembre 2025
Giorgio Armani (4 de septiembre). Diseñador italiano.
Charlie Kirk (10 de septiembre). Activista político estadounidense.
Robert Redford (16 de septiembre, 89 años). Actor y director.
Débora Estrella (20 de septiembre). Conductora de televisión.
Octubre 2025
Jane Goodall (1 de octubre). Primatóloga y activista.
Diane Keaton (11 de octubre). Actriz estadounidense.
Ace Frehley (16 de octubre). Guitarrista de Kiss.
Alicia Bonet (26 de octubre). Actriz mexicana.
Manuel Lapuente (25 de octubre). Técnico histórico del futbol mexicano.
Fede Dorcaz (9 de octubre, 29 años). Cantante y modelo, asesinado en CDMX.
Noviembre 2025
Héctor Terrones (1 de noviembre). Diseñador de modas.
Lenny Wilkens (9 de noviembre). Leyenda de la NBA.
Michael Ray Richardson (11 de noviembre). Exestrella de la NBA.
Xabier Azkargorta (14 de noviembre). Técnico histórico de Bolivia.
Gabriela Michel (25 de noviembre). Actriz de doblaje.
Conrado Osorio (27 de noviembre). Actor.
Diciembre 2025
Elden Campbel (1 de diciembre de 2025). Exestrella de la NBA.
Eduardo Manzano (4 de diciembre, 87 años). El inolvidable Polivoz.
Peter Greene (12 de diciembre). Actor estadounidense.
Rob Reiner (14 de diciembre). Actor y director, fallecido en un caso violento.
Perry Bamonte (24 de diciembre). Integrante de The Cure.
Juan Carlos Cabrera Pérez (23-24 de diciembre). Remero olímpico mexicano.
Brigitte Bardot (28 de diciembre, 91 años). Actriz y activista francesa.
