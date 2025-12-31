In memoriam 2025: las muertes que marcaron el año

Entretenimiento

Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A lo largo de doce meses, el mundo del espectáculo, la política, el deporte y la cultura se vio sacudido por la muerte de figuras que acompañaron la vida pública durante décadas y, en algunos casos, apenas comenzaban a escribir su historia. Cada pérdida generó conmoción, homenajes y una conversación colectiva sobre el legado que permanece cuando una voz se apaga.

A lo largo de estos meses, MiMorelia.com documentó, con rigor informativo y sensibilidad humana, cada uno de los fallecimientos de figuras que marcaron a generaciones enteras en el espectáculo, la política, el deporte y la cultura.

A continuación, un recuento mes a mes, para honrar a quienes murieron en 2025 y cuyo nombre quedó grabado en la memoria colectiva.

Enero 2025

  • Leo Dan (1 de enero, 82 años). Cantautor argentino, autor de clásicos románticos; padecía diabetes, hipertensión y problemas hepáticos.

  • Cristóbal Ortega (2 de enero, 68 años). Ídolo histórico del Club América y del futbol mexicano.

  • Emilio Echevarría (4 de enero, 80 años). Actor mexicano, recordado por Amores perros.

  • David Lynch (15 de enero, 78 años). Cineasta estadounidense, autor de un lenguaje único en Hollywood.

  • Alma Rosa Aguirre (27 de enero, 95 años). Actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano.

Febrero 2025

  • Paquita la del Barrio (17 de febrero, 77 años). Ícono de la música ranchera; murió por infarto.

  • Gene Hackman (18 de febrero, 95 años). Actor ganador de dos premios Oscar.

  • TongoLele (Yolanda Montes) (18 de febrero). Bailarina y actriz, símbolo del cine de ficheras.

  • Daniel Bisogno (20 de febrero). Conductor de Ventaneando, tras complicaciones médicas.

  • Roberta Flack (24 de febrero, 88 años). Voz histórica del soul y R&B.

  • Michelle Trachtenberg (26 de febrero, 39 años). Actriz estadounidense, murió por complicaciones de diabetes.

  • Luis Couturier (27 de febrero, 87 años). Actor de telenovelas clásicas.

  • Pepe Arévalo (28 de febrero, 87 años). Director de orquesta, referente musical.

Marzo 2025

  • Flor Procuna (1 de marzo, 72 años). Actriz mexicana, recordada por sus villanas.

  • George Foreman (21 de marzo, 76 años). Campeón mundial de boxeo y leyenda del deporte.

Abril 2025

  • Arsenio Campos (1 de abril, 79 años). Actor mexicano.

  • Val Kilmer (1 de abril, 65 años). Actor de Top Gun, The Doors y Batman Forever.

  • Memo del Bosque (7 de abril, 64 años). Productor de televisión.

  • Leo Beenhakker (10 de abril de 2025). Futbolista, entrenador y directivo de fútbol neerlandés.

  • Papa Francisco (21 de abril, 88 años). Líder de la Iglesia católica, figura clave del siglo XXI.

Mayo 2025

  • Valeria Márquez. Influencer asesinada durante una transmisión en vivo.

  • José Mujica (13 de mayo, 89 años). Expresidente de Uruguay, símbolo de austeridad.

  • George Wendt (20 de mayo). Actor de Cheers.

Junio 2025

  • Brian Douglas Wilson (11 de junio de 2025)​. El icónico cofundador, compositor y líder de The Beach Boys.

  • Diego Seguí (24 de junio). Pitcher cubano de MLB.

  • Dave Parker (28 de junio). Estrella de los Pittsburgh Pirates.

Julio 2025

  • Diogo Jota (3 de julio, 28 años). Futbolista portugués, murió en accidente vial.

  • Michael Madsen (3 de julio). Actor estadounidense.

  • Julian McMahon (2 de julio). Actor australiano-estadounidense.

  • Malcolm-Jamal Warner (20 de julio). Actor, falleció ahogado en Costa Rica.

  • Ozzy Osbourne (22 de julio, 76 años). Leyenda del rock.

  • Hulk Hogan (24 de julio, 71 años). Ícono de la lucha libre.

Agosto 2025

  • Xava Drago (21 de agosto, 56 años). Vocalista de Coda, figura del rock mexicano.

Septiembre 2025

  • Giorgio Armani (4 de septiembre). Diseñador italiano.

  • Charlie Kirk (10 de septiembre). Activista político estadounidense.

  • Robert Redford (16 de septiembre, 89 años). Actor y director.

  • Débora Estrella (20 de septiembre). Conductora de televisión.

Octubre 2025

  • Jane Goodall (1 de octubre). Primatóloga y activista.

  • Diane Keaton (11 de octubre). Actriz estadounidense.

  • Ace Frehley (16 de octubre). Guitarrista de Kiss.

  • Alicia Bonet (26 de octubre). Actriz mexicana.

  • Manuel Lapuente (25 de octubre). Técnico histórico del futbol mexicano.

  • Fede Dorcaz (9 de octubre, 29 años). Cantante y modelo, asesinado en CDMX.

Noviembre 2025

  • Héctor Terrones (1 de noviembre). Diseñador de modas.

  • Lenny Wilkens (9 de noviembre). Leyenda de la NBA.

  • Michael Ray Richardson (11 de noviembre). Exestrella de la NBA.

  • Xabier Azkargorta (14 de noviembre). Técnico histórico de Bolivia.

  • Gabriela Michel (25 de noviembre). Actriz de doblaje.

  • Conrado Osorio (27 de noviembre). Actor.

Diciembre 2025

  • Elden Campbel (1 de diciembre de 2025). Exestrella de la NBA.

  • Eduardo Manzano (4 de diciembre, 87 años). El inolvidable Polivoz.

  • Peter Greene (12 de diciembre). Actor estadounidense.

  • Rob Reiner (14 de diciembre). Actor y director, fallecido en un caso violento.

  • Perry Bamonte (24 de diciembre). Integrante de The Cure.

  • Juan Carlos Cabrera Pérez (23-24 de diciembre). Remero olímpico mexicano.

  • Brigitte Bardot (28 de diciembre, 91 años). Actriz y activista francesa.

El 2025 quedará registrado como un año de despedidas, sí, pero también como un recordatorio contundente: la trascendencia no muere. Permanece en la memoria colectiva, en la obra, en la huella que nadie puede borrar.
