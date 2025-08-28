Imágenes y audios inéditos de Juan Gabriel llegan a Netflix en documental

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A nueve años de su fallecimiento, el recuerdo de Juan Gabriel sigue más vivo que nunca. Por eso, Netflix estrenará el próximo 30 de octubre la serie documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, con imágenes y audios nunca antes vistos.

El documental mostrará cómo fue la vida de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del “Divo de Juárez”, antes de convertirse en estrella. La serie tendrá cuatro episodios y recorrerá desde sus inicios en Ciudad Juárez hasta su histórico concierto en Bellas Artes en 1990.

En el avance que ya circula en redes sociales, se muestra el momento en que México se enteró de su muerte el 28 de agosto de 2016, así como parte del homenaje que se le rindió en Bellas Artes.

Esta producción está dirigida por María José Cuevas y promete ser un homenaje emotivo para los fans de temas como Querida, Abrázame muy fuerte o Caray.anciones que han trascendido generaciones.