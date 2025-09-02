Ijumich colaborará con la campaña “¡Fíjate Pues!”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a que hay jóvenes involucrados en los accidentes viales, el director del Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich), Lenin López García, adelantó que colaborarán con la campaña “¡Fíjate Pues!”, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado.
En conferencia de prensa, el director compartió que, tan solo en una visita al municipio de Apatzingán, la presidenta municipal le solicitó hacer una campaña de concientización, debido a que la gran mayoría de jóvenes de esa localidad no usan casco cuando andan en motocicleta.
Mencionó que en Huandacareo también se tiene una situación similar, con un número considerable de jóvenes que no usan equipo de protección cuando andan en motocicleta, motivo por el cual, dijo, desde el Ijumich se implementará una campaña preventiva en preparatorias y universidades.
El director recordó que es importante crear campañas de concientización y prevención en los jóvenes, debido a que hay un alto índice de accidentes de motocicleta en los que se ve involucrado este sector de la población, lo que les ha dejado graves lesiones o provocado la muerte.
RPO