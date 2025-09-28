Idan Weiss encarna a Franz Kafka en la película ‘Franz’ de Agnieszka Holland

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora Agnieszka Holland presentó en el Festival de San Sebastián su más reciente película, Franz, un retrato íntimo y no lineal de la vida del escritor checo Franz Kafka, autor de La metamorfosis y El proceso. La cinta compite por la Concha de Oro.
La producción sigue a Kafka desde su nacimiento en Praga en 1883 hasta su muerte por tuberculosis en Kierling, Austria, en 1924.
En pantalla, el escritor es interpretado por el actor alemán Idan Weiss, quien lo encarna como un hombre huidizo, despistado y marcado por la relación conflictiva con su padre, reflejada años más tarde en la célebre Carta al padre.
Franz alterna pasajes de la biografía de Kafka con imágenes de la Praga actual, donde se observa el culto contemporáneo al escritor. De esta manera, la película propone una narrativa no lineal y experimental que mezcla pasado y presente.
BCT