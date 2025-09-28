Idan Weiss encarna a Franz Kafka en la película ‘Franz’ de Agnieszka Holland

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora Agnieszka Holland presentó en el Festival de San Sebastián su más reciente película, Franz, un retrato íntimo y no lineal de la vida del escritor checo Franz Kafka, autor de La metamorfosis y El proceso. La cinta compite por la Concha de Oro.

La producción sigue a Kafka desde su nacimiento en Praga en 1883 hasta su muerte por tuberculosis en Kierling, Austria, en 1924.