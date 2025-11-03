‘IA sin alma’: fans critican nuevo comercial navideño de Coca-Cola

La marca retomó el emblemático anuncio de 1995, donde un convoy de camiones rojos con luces navideñas atraviesa un paisaje nevado, despertando la atención de animales en el bosque. La versión original fue un hito en la publicidad navideña. Sin embargo, la reinterpretación con IA, ha recibido duras críticas del público.

El año pasado, la primera edición con IA de este spot ya había provocado reacciones encontradas. Este año la respuesta del público ha sido mayoritariamente negativa. En plataformas como YouTube y X (antes Twitter), los comentarios no se hicieron esperar:

“¿Te acuerdas de cuando contrataban a animadores de verdad para hacer anuncios con alma? Ahora es IA sin alma”, se lee entre los comentarios más votados en redes sociales. “Un año después del desarrollo de la IA, y sigue viéndose fatal”, escribió otro usuario, en una crítica que acumuló más de cien reacciones.