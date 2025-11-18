Iñárritu dirige a Cruise en JUDY: redención y desastre global

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cine se prepara para recibir una bomba narrativa en 2026 con el estreno de JUDY, la más reciente obra del aclamado director mexicano Alejandro González Iñárritu, protagonizada nada menos que por Tom Cruise. En un primer vistazo detrás de cámaras, se revela un proyecto ambicioso que promete sacudir la conciencia colectiva con una historia tan humana como devastadora.
En JUDY, Cruise interpreta al “hombre más poderoso del mundo”, un personaje que provoca una catástrofe de escala mundial y que, entre la condena pública y el caos social, se embarca en una misión desesperada para demostrar que aún puede ser el salvador de la humanidad.
La película, actualmente en etapa de filmación, cuenta con un equipo internacional de producción y se espera que se estrene globalmente en el primer trimestre de 2026.
Tom Cruise recibió su primer Oscar honorario de la mano del director mexicano Alejandro González Iñárritu en los Governors Awards.
Durante la ceremonia, Iñárritu elogió a Cruise por su “compromiso físico y emocional que ha redefinido el cine de acción”, y aseguró que la influencia del actor trasciende géneros y generaciones. En su discurso, el director mexicano destacó que “Cruise no solo desafía la gravedad, también desafía el tiempo”.
Tom Cruise, visiblemente conmovido, compartió que su amor por el cine nació en su infancia y que aún conserva “la misma sensación de asombro que cuando veía sus primeras películas”. El actor, que ha construido una carrera de más de 40 años, aseguró que “el cine es un puente entre emociones, un espacio de conexión humana”.
Aunque muchos ven en el Oscar honorario una señal de cierre de ciclo, Cruise desmintió cualquier rumor de retiro. Por el contrario, aseguró estar en una de sus etapas más activas y creativas.
