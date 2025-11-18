Iñárritu dirige a Cruise en JUDY: redención y desastre global

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cine se prepara para recibir una bomba narrativa en 2026 con el estreno de JUDY, la más reciente obra del aclamado director mexicano Alejandro González Iñárritu, protagonizada nada menos que por Tom Cruise. En un primer vistazo detrás de cámaras, se revela un proyecto ambicioso que promete sacudir la conciencia colectiva con una historia tan humana como devastadora.

En JUDY, Cruise interpreta al “hombre más poderoso del mundo”, un personaje que provoca una catástrofe de escala mundial y que, entre la condena pública y el caos social, se embarca en una misión desesperada para demostrar que aún puede ser el salvador de la humanidad.

La película, actualmente en etapa de filmación, cuenta con un equipo internacional de producción y se espera que se estrene globalmente en el primer trimestre de 2026.