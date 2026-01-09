Entretenimiento

¿Humor o exceso? Villagrán llama "Ñoño" a un niño [VIDEO]

El actor bromeó con el menor llamándolo “Ñoño”, personaje de El Chavo del 8
Redes sociales se polarizan entre defensa del humor y críticas al exceso
Redes sociales se polarizan entre defensa del humor y críticas al excesoESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La escena duró apenas unos segundos, pero bastó para detonar una polémica que viajó de Texas a las redes sociales. Carlos Villagrán, eterno intérprete de Quico, protagonizó un momento incómodo con un niño que se acercó a pedirle una foto. El actor, fiel a su personaje, lanzó una broma que no todos tomaron como tal: “¡Ñoño, ¿eres Ñoño?!”.

El episodio, ocurrido durante un encuentro público en Texas, abrió un debate recurrente: ¿hasta dónde llega el humor de un personaje y dónde comienza la responsabilidad de quien lo encarna fuera del escenario? Para algunos, Villagrán simplemente “llevó a Quico a la vida real”; para otros, cruzó una línea al dirigir un comentario que pudo resultar ofensivo para un niño.

Te puede interesar:
Emma Watson regresa a las playas mexicanas: así fue vista en Puerto Vallarta
Redes sociales se polarizan entre defensa del humor y críticas al exceso

RPO

Carlos Villagrán
polemica

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com