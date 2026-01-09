¿Humor o exceso? Villagrán llama "Ñoño" a un niño [VIDEO]

El episodio, ocurrido durante un encuentro público en Texas, abrió un debate recurrente: ¿hasta dónde llega el humor de un personaje y dónde comienza la responsabilidad de quien lo encarna fuera del escenario? Para algunos, Villagrán simplemente “llevó a Quico a la vida real”; para otros, cruzó una línea al dirigir un comentario que pudo resultar ofensivo para un niño.