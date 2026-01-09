¿Humor o exceso? Villagrán llama "Ñoño" a un niño [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La escena duró apenas unos segundos, pero bastó para detonar una polémica que viajó de Texas a las redes sociales. Carlos Villagrán, eterno intérprete de Quico, protagonizó un momento incómodo con un niño que se acercó a pedirle una foto. El actor, fiel a su personaje, lanzó una broma que no todos tomaron como tal: “¡Ñoño, ¿eres Ñoño?!”.
El episodio, ocurrido durante un encuentro público en Texas, abrió un debate recurrente: ¿hasta dónde llega el humor de un personaje y dónde comienza la responsabilidad de quien lo encarna fuera del escenario? Para algunos, Villagrán simplemente “llevó a Quico a la vida real”; para otros, cruzó una línea al dirigir un comentario que pudo resultar ofensivo para un niño.
RPO