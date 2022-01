Humberto Zurita se viste de luto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor Humberto Zurita se vistió de luto por la muerte de su mamá, la señora Guadalupe Moreno, de 95 años de edad.

Por medio de su cuenta de Instagram el actor compartió con una foto y un mensaje la lamentable noticia del deceso de su madre.

Aunque la muerte pasó el 14 de enero de este 2022, la noticia fue dada a conocer hace apenas unos días.

"Vuela alto madre y sigue iluminando mi vida. Siempre fuiste mi luz y la esperanza perdida que a tu lado siempre encontró el camino para seguir adelante colmado de tu amor. Me enseñaste a amar y a entender, que en este camino la vida sin amor no tiene sentido. Eres y serás siempre la fuerza que me lleve a encontrar un día la cara de Dios", escribió el actor.

Asimismo, la estrella de telenovelas pidió a su madre que le hable a su esposa Christian Bach de él:

"Vuela madre, y háblale de mi, a todos mis seres amados que hoy brillan en el cielo : a mi padre, a Adela , a Roberto y a mi amada Christian . Platica con ellos y cuéntales de nosotros los que seguimos en la tierra esperando un día estar a su lado nuevamente. Solo tú, con tu fe y tu amo:r podrás hablar con Dios de mi , para encontrar de nuevo mi fe y mi esperanza y así, poder un día, ver la cara de Dios. 🌷🙏❤️ 14/ 1/2022".