Hugh Jackman sorprende en el primer tráiler de ‘La muerte de Robin Hood’, nueva cinta de A24

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A tan solo unos días de haber comenzado el año, el 2026 ya ha dado de qué hablar en la industria cinematográfica. Este martes 6 de enero, la productora A24 sorprendió a los fanáticos del cine al revelar el primer tráiler oficial de ‘La muerte de Robin Hood’, cinta protagonizada por el reconocido actor Hugh Jackman, quien luce irreconocible por su transformación física para el papel.

El avance fue compartido a través de las redes sociales oficiales de A24 y rápidamente se viralizó, generando expectativa por lo que promete ser una de las apuestas más arriesgadas y oscuras de la leyenda del arquero más famoso del folclore inglés.

De acuerdo con la sinopsis oficial, ‘La muerte de Robin Hood’ narrará los eventos posteriores a una brutal batalla en la que el protagonista queda al borde de la muerte. En ese estado, es auxiliado por una enigmática mujer, quien le ofrece una posibilidad de redención y salvación… pero a un costo alto que podría alterar su destino para siempre.

A diferencia de las adaptaciones clásicas, esta versión dirigida por A24 optará por un tono más oscuro, introspectivo y maduro, alejándose del heroísmo idealizado para adentrarse en los dilemas internos del personaje.