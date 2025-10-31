Huggy Wuggy regresa: así es el misterioso avance de Poppy Playtime 5

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las celebraciones de Halloween, el estudio Mob Entertainment ha liberado el primer teaser tráiler de Poppy Playtime Chapter 5, el esperado nuevo episodio de su exitosa franquicia de horror.

Aunque el avance no revela muchos detalles argumentales ni fecha de estreno, sí anticipa el regreso de Huggy Wuggy, del temible Prototipo, y muestra varias zonas nuevas dentro de las instalaciones de Playtime Co., el siniestro entorno donde se desarrolla la historia.

Mob Entertainment ya ha habilitado las páginas para añadir el juego a la wishlist en plataformas digitales:

Steam: https://huggywug.co/47iUuBB

Epic Games Store: https://huggywug.co/431Vmbi

Poppy Playtime se ha convertido en una de las franquicias de terror más virales de los últimos años, destacando por su estilo artístico, narrativa fragmentada y el uso de elementos de exploración y resolución de acertijos.