Hoy llega el Volumen 2 de Stranger Things 5; hora y detalles

Estreno disponible desde las 7:00 p.m. (hora del centro de México)
Incluye tres episodios con duración superior a una hora
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera terminó. Este 25 de diciembre, mientras millones celebran Navidad, Netflix libera el Volumen 2 de la quinta y última temporada de Stranger Things, una entrega que prepara emocionalmente al público para el adiós definitivo de Hawkins.

Con tres episodios de duración extendida, la serie creada por los hermanos Duffer entra en su fase más oscura, íntima y decisiva, elevando la tensión y apostando por el desarrollo profundo de sus protagonistas, aquellos niños que en 2016 conquistaron al mundo desde bicicletas y walkie-talkies.

La plataforma confirmó que los capítulos estarán disponibles a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, permitiendo que la Navidad se convierta, para muchos, en un maratón cargado de nostalgia, suspenso y despedidas anticipadas.

Esta segunda tanda de episodios continúa de forma inmediata los sucesos del Volumen 1, profundizando en las consecuencias del caos desatado en Hawkins y marcando un punto de no retorno para sus habitantes.

Los capítulos son:

  • Episodio 5: Shock Jock – aproximadamente 68 minutos.

  • Episodio 6: Escape from Camazotz – cerca de 75 minutos.

  • Episodio 7: The Bridge – alrededor de 66 minutos.

La duración extendida responde a la intención de los creadores de construir una narrativa casi cinematográfica, dividida en actos, donde la amenaza del Upside Down deja de ser latente para convertirse en una presencia constante.

Netflix mantiene así su estrategia de estreno escalonado para la temporada final, reservando el episodio conclusivo como un evento independiente que llegará el 31 de diciembre de 2025.

