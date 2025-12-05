“Hoy el mundo te aplaude de pie”: muere Eduardo Manzano, El Polivoz

Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México y es recordado por su talento multifacético, su voz inconfundible y su capacidad para provocar sonrisas durante más de seis décadas. Inició su carrera en la radio y el teatro como imitador de voces, lo que lo llevó a formar, junto con Enrique Cuenca, el legendario dúo cómico Los Polivoces, que marcó una época en la televisión nacional desde los años 60.

Además de su trabajo en comedia clásica, Manzano conquistó a nuevas generaciones con su papel de Don Arnoldo López en la serie de Televisa Una Familia de Diez, así como sus apariciones en Como dice el dicho, La rosa de Guadalupe y otras producciones televisivas. También incursionó en el cine con películas como Yo hice a Roque III y Escuela para brujas.

Su legado permanece vivo en la memoria colectiva de millones de mexicanos que crecieron con su humor inteligente y entrañable. Figuras del espectáculo han expresado sus condolencias públicamente, destacando no solo su talento, sino también su calidad humana. “Detrás de cada sonrisa, hubo un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles”, recordó su hijo en el comunicado.

BCT