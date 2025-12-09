Howl y Sophie regresan al cine: revive "El castillo vagabundo" en grande

Basada en la novela de Diana Wynne Jones, esta historia cuenta la vida de Sophie, una joven insegura que es víctima de un hechizo que la transforma en una anciana.

En su búsqueda por romper la maldición, conocerá a Howl, un poderoso y enigmático hechicero que habita en un castillo ambulante con vida propia.

La cinta, estrenada originalmente en 2004, es considerada una joya de la animación japonesa. Su mezcla de fantasía, emociones profundas y estética visual la ha convertido en una obra emblemática de Studio Ghibli.

