House of Kong llega a México: la experiencia Gorillaz en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La exhibición inmersiva House of Kong, que celebra los 25 años de trayectoria de Gorillaz, llegará a la Ciudad de México en 2026, acompañada de un concierto de la banda animada liderada por Damon Albarn.

Durante una entrevista con un medio nacional, el músico británico confirmó que la experiencia artística, ya presentada en el Reino Unido, tendrá una edición especial en la capital mexicana. Aunque aún no se ha definido una fecha exacta, el evento forma parte de la gira que conmemorará el aniversario de la agrupación.