House of Kong llega a México: la experiencia Gorillaz en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La exhibición inmersiva House of Kong, que celebra los 25 años de trayectoria de Gorillaz, llegará a la Ciudad de México en 2026, acompañada de un concierto de la banda animada liderada por Damon Albarn.
Durante una entrevista con un medio nacional, el músico británico confirmó que la experiencia artística, ya presentada en el Reino Unido, tendrá una edición especial en la capital mexicana. Aunque aún no se ha definido una fecha exacta, el evento forma parte de la gira que conmemorará el aniversario de la agrupación.
El creador de Gorillaz también expresó su aprecio por el público mexicano y aseguró que el país ocupa un lugar especial dentro de su trayectoria musical. Se espera que la visita a México incluya tanto la instalación interactiva como una presentación en vivo del proyecto audiovisual.
House of Kong recrea los icónicos Kong Studios mediante proyecciones, instalaciones artísticas, narrativas de los personajes y elementos multimedia. Esta experiencia permite al público sumergirse en la historia visual y musical del universo de Gorillaz, con colaboraciones de artistas gráficos y materiales exclusivos.
BCT