Hospitalizan de emergencia a Aylin Mujica; "me dio una cosa rara"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La conductora Aylin Mujica fue hospitalizada de emergencia el pasado fin de semana luego de sentirse mal de repente.

La propia Aylin compartió la noticia con sus seguidores en Instagram donde explicó que durante la grabación del programa "La mesa caliente" comenzó a sentirse mal y se preocupó.

"Mi gente bella, aquí ando en el hospital, quería hacer este live para decirles que estoy bien, ya les contaré después... me van hacer un skan (tomografía), ya les contaré después de qué se trata todo esto, pero everything is gonna be fine (todo estará bien)".

La también actriz indicó que el día anterior a la hospitalización no se sintió bien sin embargo acudió a la grabación del programa televisivo, sin embargo su salud empeoró y fue que la producción llamó a los paramédicos para que fuera canalizada a un hospital.

"Ayer me la pasé muy mal, porque estaba temblando. Ayer me dio, cuando estaba haciendo 'La mesa caliente', una cosa rara y aquí vine al hospital, pensé que era el estrés, porque no me siento bien.