Hospitalizan a Richard Gere en México; celebraba el cumpleaños de su esposa

Además, aseguró que este domingo el protagonista de "Mujer Bonita", "se está recuperando, mucho mejor hoy".

"Me desperté esta mañana y vi las noticias y todos sus mensajes amables y preocupados, se está recuperando ❤️ @PERSON.firstname mucho mejor hoy! The worst has already pass! ¡Gracias a todos por vuestros dulces mensajes, realmente los apreciamos! ♥️♥️ #thankyou".