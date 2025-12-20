Hospitalizan a Kike, vocalista de Los Karkik’s; podría cancelarse presentación en Oaxaca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo de la cumbia costeña y la música tropical se encuentra en estado de alerta, luego de que Juan Carlos Vicencio Ramírez, mejor conocido como “Kike”, vocalista y líder de la agrupación Los Karkik’s, fuera hospitalizado de emergencia este jueves en un centro médico de Acapulco, Guerrero, tras presentar síntomas respiratorios severos.

Desde su cama en el hospital, el carismático cantante compartió un video que rápidamente generó preocupación entre sus seguidores, al confirmar que su estado de salud es delicado.

“Tengo tos, fiebre y mucho dolor de cabeza… me van a hacer unos análisis, unas placas. Espero en Dios todo salga bien”, expresó con voz cansada.

El artista guerrerense, cuya energía ha contagiado escenarios en todo México y el extranjero, detalló que comenzó a sentirse mal debido a una tos persistente, fiebre alta y cefalea intensa, síntomas que lo obligaron a buscar atención médica inmediata.