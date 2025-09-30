¡Hora de Aventura regresa! Fionna y Cake estrenan segunda temporada en octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La serie animada Hora de Aventura con Fionna y Cake ya tiene fecha oficial de regreso: su segunda temporada se estrenará el próximo 23 de octubre a través de HBO Max, según notificó la plataforma en días recientes.
El anuncio ha sorprendido a los fans, ya que hasta ahora ni Cartoon Network ni HBO Max habían dado mayores detalles o adelantos visuales sobre esta nueva entrega, a pesar de estar a menos de un mes del estreno.
La historia continuará tras los eventos de la primera temporada, donde Fionna y su inseparable amiga Cake escaparon de las fantasías del Rey Helado.
La serie es uno de los spin-offs más exitosos de Hora de Aventura, y ha ganado popularidad por su estilo más maduro, visualmente atractivo y con temáticas más complejas.
BCT