¡Hora de Aventura regresa! Fionna y Cake estrenan segunda temporada en octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La serie animada Hora de Aventura con Fionna y Cake ya tiene fecha oficial de regreso: su segunda temporada se estrenará el próximo 23 de octubre a través de HBO Max, según notificó la plataforma en días recientes.

El anuncio ha sorprendido a los fans, ya que hasta ahora ni Cartoon Network ni HBO Max habían dado mayores detalles o adelantos visuales sobre esta nueva entrega, a pesar de estar a menos de un mes del estreno.

La historia continuará tras los eventos de la primera temporada, donde Fionna y su inseparable amiga Cake escaparon de las fantasías del Rey Helado.

La serie es uno de los spin-offs más exitosos de Hora de Aventura, y ha ganado popularidad por su estilo más maduro, visualmente atractivo y con temáticas más complejas.

