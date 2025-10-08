"Hope on the street: the movie", de J-Hope, llegará a las pantallas de Cinépolis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fans del K-pop y, en particular, del grupo BTS, podrán disfrutar próximamente en cines de "Hope on the street: the movie", una película concierto protagonizada por el rapero y bailarín surcoreano J-Hope.

A través de redes sociales, la cadena Cinépolis anunció que la preventa de boletos comenzará el próximo 15 de octubre, mientras que el estreno exclusivo en salas IMAX será el 3 de noviembre.