Honorina, de MasterChef, gana premio a Cocinera Tradicional del Año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con raíces tlaxcaltecas y un profundo amor por la tradición, Honorina Arroyo Gómez, reconocida por su participación en MasterChef México, fue galardonada con el Premio a la Cocinera Tradicional del Año.

La cocinera ha dedicado su vida a preservar la cocina nacional, compartiendo saberes y manteniendo vivas recetas ancestrales que forman parte del patrimonio cultural gastronómico de México.

El reconocimiento se le otorgó por su labor y legado dentro del concurso Premio al Mérito Restaurantero, donde se distingue a lo más destacado de la gastronomía en el país.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México, fue la que entregó el reconocimiento a la exparticipante del programa de Tv Azteca.

“¡Felicidades, Honorina, por inspirar con tu historia y tu sazón!”, celebró la publicación oficial.