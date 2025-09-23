Entretenimiento

¡Hola Frida! La infancia de Kahlo llega a la pantalla grande en octubre de 2025

¡Hola Frida! La infancia de Kahlo llega a la pantalla grande en octubre de 2025
FACEBOOK/Hola Frida México
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La película animada Hola Frida, dirigida por Karine Vézina y André Kadi, llegará a las salas de cine en México el próximo 16 de octubre de 2025, con funciones confirmadas en Cinépolis, Cinemex, la Cineteca Nacional y espacios independientes en distintas ciudades del país.

La información fue difundida a través de los organizadores y distribuidores, quienes destacaron que la cinta se centra en la infancia de la pintora mexicana Frida Kahlo, mostrando una faceta tierna y accesible para públicos de todas las edades.

La producción busca acercar a nuevas generaciones a la figura de la artista, no solo como ícono cultural, sino también como niña que soñaba, exploraba y comenzaba a definir su mundo creativo.

Con un estilo visual colorido, la película mezcla tradición y modernidad en la animación.

Así se ve:

Hola Frida se suma a una lista de proyectos internacionales inspirados en la vida y obra de Kahlo, consolidándola como uno de los símbolos más reconocidos de México en el ámbito artístico y cultural.

RYE-

Frida Kahlo
película animada
Hola Frida

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com