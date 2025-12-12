Hogwarts Legacy se ofrece gratis en Epic Games Store por tiempo limitado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Epic Games Store sorprendió a los fanáticos de los videojuegos al anunciar que Hogwarts Legacy se encuentra disponible de manera gratuita por tiempo limitado, como parte de su estrategia de promociones especiales de diciembre.

El título podrá descargarse sin costo hasta el próximo 18 de diciembre, por lo que los usuarios deberán agregarlo a su biblioteca antes de esa fecha para conservarlo de forma permanente.

Además del juego gratuito, Epic confirmó una recompensa exclusiva: quienes acumulen más de dos horas de juego en Hogwarts Legacy antes del 18 de diciembre recibirán una Mochila de Rana de Chocolate dentro de Fortnite, como parte de una colaboración especial entre ambas franquicias.

Hogwarts Legacy es un RPG de acción en mundo abierto ambientado en el universo de los libros de Harry Potter, que permite a los jugadores explorar el mundo mágico desde una perspectiva inédita.

La historia se desarrolla en el siglo XIX, mucho antes de los acontecimientos conocidos de la saga. El jugador asume el papel de un estudiante de Hogwarts que posee la clave de un antiguo secreto que podría poner en riesgo la estabilidad del mundo mágico.

AVS