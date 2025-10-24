¡Histórico! Halo debuta en PlayStation con remake en Unreal Engine 5

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un año después de anunciar su transición al Unreal Engine 5, Microsoft ha sorprendido a la comunidad gamer al presentar el remake de Halo: Combat Evolved, bajo el título Halo: Campaign Evolved, que por primera vez en la historia de la franquicia estará disponible también en consolas PlayStation, además de PC y Xbox Series X y S.

Este anuncio, filtrado previamente en redes sociales, fue confirmado oficialmente este viernes, y marca un hito en la trayectoria del icónico Jefe Maestro, personaje central del universo Halo. Microsoft sigue así una tendencia de apertura multiplataforma, como ya ocurrió con Gears of War Reloaded.