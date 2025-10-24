¡Histórico! Halo debuta en PlayStation con remake en Unreal Engine 5

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un año después de anunciar su transición al Unreal Engine 5, Microsoft ha sorprendido a la comunidad gamer al presentar el remake de Halo: Combat Evolved, bajo el título Halo: Campaign Evolved, que por primera vez en la historia de la franquicia estará disponible también en consolas PlayStation, además de PC y Xbox Series X y S.
Este anuncio, filtrado previamente en redes sociales, fue confirmado oficialmente este viernes, y marca un hito en la trayectoria del icónico Jefe Maestro, personaje central del universo Halo. Microsoft sigue así una tendencia de apertura multiplataforma, como ya ocurrió con Gears of War Reloaded.
A diferencia de otros remakes que solo renuevan el apartado gráfico, Halo: Campaign Evolved replantea por completo la campaña del clásico original de 2001, con nuevas mecánicas de juego, diseño de niveles mejorado, cinemáticas actualizadas y una narrativa ampliada.
“El remake es fiel pero moderno”, detallaron sus desarrolladores. El título incluirá tres misiones inéditas que funcionarán como precuela, protagonizadas por el Jefe Maestro y el sargento Johnson. Además, contará con nueve armas nuevas, como la emblemática Espada de energía, y permitirá abordar vehículos al estilo de Halo 2.
Uno de los elementos más llamativos es que el multijugador no estará incluido, lo cual ha generado reacciones divididas en redes sociales. No obstante, sí se mantendrá el modo cooperativo, ahora con soporte para hasta cuatro jugadores.
Con este proyecto, el equipo detrás de Halo busca dominar el uso del Unreal Engine 5, dejando atrás su motor gráfico propio, Slipspace. Para ello, se han aliado con Virtuos, estudio que recientemente colaboró en los remakes de Oblivion y Metal Gear Solid 3: Delta.
Aunque todavía no se ha revelado una fecha oficial de lanzamiento, se espera que Halo: Campaign Evolved llegue a consolas y PC en algún punto de 2026.
