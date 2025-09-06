Entretenimiento

¡Histórico! Danna, Belinda y La Kenini preparan tema juntas

¡Histórico! Danna, Belinda y La Kenini preparan tema juntas
FACEBOOK/DANNA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, la cantante Danna confirmó que trabaja en una colaboración musical junto a Belinda y La Kenini, una unión que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la música pop y urbana en México.

La intérprete destacó que esta colaboración representa una oportunidad de impulsar la fuerza femenina en la industria musical, uniendo estilos y trayectorias distintas, pero con un mismo objetivo: conectar con nuevas generaciones de fans.

Aunque no reveló la fecha exacta del estreno, Danna aseguró que el proyecto avanza y que pronto se darán a conocer más detalles.

La noticia desató entusiasmo en redes sociales, donde seguidores de las tres artistas celebraron lo que muchos ya consideran una colaboración histórica.

BCT

Belinda
Danna
Entretenemiento
La Kenini

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com