¡Histórico! Danna, Belinda y La Kenini preparan tema juntas

La intérprete destacó que esta colaboración representa una oportunidad de impulsar la fuerza femenina en la industria musical, uniendo estilos y trayectorias distintas, pero con un mismo objetivo: conectar con nuevas generaciones de fans.

Aunque no reveló la fecha exacta del estreno, Danna aseguró que el proyecto avanza y que pronto se darán a conocer más detalles.

La noticia desató entusiasmo en redes sociales, donde seguidores de las tres artistas celebraron lo que muchos ya consideran una colaboración histórica.

