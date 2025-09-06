¡Histórico! Danna, Belinda y La Kenini preparan tema juntas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, la cantante Danna confirmó que trabaja en una colaboración musical junto a Belinda y La Kenini, una unión que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la música pop y urbana en México.
La intérprete destacó que esta colaboración representa una oportunidad de impulsar la fuerza femenina en la industria musical, uniendo estilos y trayectorias distintas, pero con un mismo objetivo: conectar con nuevas generaciones de fans.
Aunque no reveló la fecha exacta del estreno, Danna aseguró que el proyecto avanza y que pronto se darán a conocer más detalles.
La noticia desató entusiasmo en redes sociales, donde seguidores de las tres artistas celebraron lo que muchos ya consideran una colaboración histórica.
BCT