Hijo pide que no se rían de su mamá por hacerle este pastel de Bulbasaur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un chavo pidió que no se rieran de su mamá luego de que le hizo un pastel de cumpleaños que él quería, el de Bulbasaur.

El caso fue subido a redes sociales por una página que compartió la imagen del pastel que le hizo su progenitora, quien no tiene experiencia en ello.

En la publicación se dijo que el joven cumplió 21 años de edad y que su madre se lo dio como regalo.

El joven añadió que pese al resultado le gustó mucho el detalle y pidió que no se rieran:

“Por favor, no se rían de esto. Le pedí a mi mamá que me hiciera un pastel de Bulbasaur para mi cumpleaños número 21 y este es el resultado. Ella no tiene ninguna experiencia en pastelería; me gusta mucho lo que hizo”.

Hasta ahora la publicación suma 308 mil reacciones, la mayoría de ellas reconociendo el detalle de la madre.

RYE