Hijo de Carlos y Cynthia podría nacer en Estados Unidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- León, el hijo que esperan Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez podría nacer en Estados Unidos, debido a sus compromisos de trabajo.

Y es que Carlos está en gira en el norte del país, por lo que su esposa Cynthia ha decidido apoyarlo y acompañarlo, lo que aumenta la posibilidad de que el bebé nazca allá y no en México.

“Lo que sea mejor para los dos es lo más importante. Me han preguntado mucho sobre eso y la realidad es que yo deseo y me estoy preparando, pero al final creo que es el bebé el que decide cómo va a suceder. Me estoy preparando para que sea parto natural”, dijo para Sale el Sol.

Y añadió: “Estoy de verdad muy agradecida con el amor hacia mí, hacia León y a toda la familia. Estamos muy emocionados, muy motivados. Él está feliz; yo creo que será el mejor papá del mundo”.

Por último, dijo que son ya 7 meses de gestación y que falta tan poco para que nazca que sólo se enfoca en disfrutar este momento de su maternidad.