Hija de "Kiko" supera el cáncer; "se cierra una etapa fea"

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La hija del actor Carlos Villagrán, Vanesa Villagrán, venció el cáncer de mama y lo celebró al lado de sus padres.

A través de sus redes sociales, Vanesa compartió la noticia con sus seguidores "cáncer 0-Vaviriva 1 (...) Hoy me quedo con todo lo bueno, me despido del daño, de lo tóxico y lo que no me sirve, me quedo con el positivismo, con lo real, lo auténtico, las risas y aprendo de todas mis lágrimas, mis miedos y una vez más me levanto con más ganas y más valor a la vida".