‘Highway to Hell’ retumba de nuevo: AC/DC regresa a México en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La icónica banda de hard rock AC/DC anunció este lunes su tan esperado regreso a los escenarios mexicanos, tras más de 15 años de ausencia. El grupo australiano, reconocido mundialmente por éxitos como Highway to Hell y Back in Black, se presentará el próximo 7 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su gira latinoamericana Power Up Tour.
La noticia fue confirmada por la promotora OCESA y por la propia banda a través de sus redes sociales, donde compartieron el cartel oficial del evento, despertando una ola de emoción entre sus fanáticos en todo el país.
En esta presentación exclusiva, AC/DC estará acompañado por la agrupación estadounidense The Pretty Reckless, liderada por la cantante Taylor Momsen, quienes fungirán como invitados especiales en la noche del concierto. La banda, conocida por temas como Make Me Wanna Die y Heaven Knows, aportará un toque contemporáneo al evento, mezclando rock alternativo con la energía clásica del headliner.
De acuerdo con el comunicado oficial, la venta general de boletos comenzará el próximo 7 de noviembre a las 10:00 de la mañana, a través de los canales de venta de Ticketmaster.
Se espera una alta demanda, ya que esta será la única fecha confirmada en territorio mexicano, lo que convierte este concierto en un evento único para los seguidores de la banda.
La última vez que AC/DC se presentó en México fue en febrero de 2009, durante su gira Black Ice Tour, donde ofrecieron un poderoso espectáculo en el Foro Sol ante miles de fanáticos.
La gira Power Up Tour marca un nuevo capítulo para AC/DC, tras el lanzamiento de su más reciente álbum Power Up en 2020.
BCT