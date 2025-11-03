‘Highway to Hell’ retumba de nuevo: AC/DC regresa a México en 2026

De acuerdo con el comunicado oficial, la venta general de boletos comenzará el próximo 7 de noviembre a las 10:00 de la mañana, a través de los canales de venta de Ticketmaster.

Se espera una alta demanda, ya que esta será la única fecha confirmada en territorio mexicano, lo que convierte este concierto en un evento único para los seguidores de la banda.

La última vez que AC/DC se presentó en México fue en febrero de 2009, durante su gira Black Ice Tour, donde ofrecieron un poderoso espectáculo en el Foro Sol ante miles de fanáticos.

La gira Power Up Tour marca un nuevo capítulo para AC/DC, tras el lanzamiento de su más reciente álbum Power Up en 2020.