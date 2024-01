Hermano de Ciurana responde a Paty Chapoy y confirma lo dicho

En la charla Paty compartió una vivencia cuando Ciurana era de Televisa, muchos años antes de pertenecer a la televisora de El Ajusco:

“Cuando llego yo a Televisión Azteca, yo tenía tiempo de no trabajar en Televisa, unos seis meses más o menos, coincidimos Alberto Ciurana y yo en un teatro (...) y él muy mono me saludó y entonces termina la obra, nos abrazamos (...) y me toma por los hombros y me dice: ‘¿Sabes cuál es el sueño de mi vida? Literal, darte en la madre a ti y destruir a Televisión Azteca’. Yo me quedé temblando; no comenté nada y me fui (...) Ese era el monstruo de Alberto Ciurana”.

Asimismo, Paty recordó que en una ocasión alguien le preguntó a Ciurana el motivo por el que era "tan ojote", a lo que, aseguró, él respondió así: "Porque disfruto haciendo maldades”.