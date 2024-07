¿Hello Kitty no es un gato? Creadores revelan que es una niña pequeña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si aun no te has enterado, los creadores de Hello Kitty, han revelado cuál es la verdadera identidad, dejando en claro que no se trató de un gato.

Aunque todos pensábamos que era un gato, debido al propio nombre “Kitty”, las orejas y los bigotes, pues resulta que no, fue la directora de desarrollo de negocios minoristas de Sanrio, Jill Cook, reveló que se trata de una niña pequeña que nació y creció en los suburbios de Londres.

Además, Cook manifestó que la pequeña vive en una casa grande color rosa, le gusta hornear galletas y tiene a su novio llamado Dear Daniel, y tiene un gato de nombre Charmmy Kitty.