Hell is us: videojuego desafía a superproducciones AAA

Ambientado en un país ficticio del este europeo en plena guerra civil, el jugador deberá avanzar sin mapas, marcadores ni indicaciones en pantalla, acompañado únicamente por un dron. Además de sobrevivir a la violencia humana, enfrentará presencias sobrenaturales que habitan la zona. Esta propuesta, según Jacques-Belletête, busca redefinir los límites de la inmersión y dirigirse a quienes prefieren desafíos reales en vez de historias guiadas.

“Quería volver a algo más ágil, más creativo. Sentía que ya lo había visto todo”, declaró el desarrollador, quien lideró un equipo de poco más de 50 personas durante cinco años de trabajo.

En una industria donde los llamados juegos AAA pueden superar presupuestos de cientos de millones de dólares, ‘Hell is us’ se une a una corriente cada vez más visible: la de proyectos independientes que compiten en calidad sin depender del tamaño de su inversión.

El ejemplo más cercano es ‘Clair Obscur: Expedition 33’, producción del estudio francés Sandfall Interactive, que ha logrado vender más de cuatro millones de copias en lo que va del año. “Su éxito fue una señal alentadora para nosotros, estamos haciendo algo muy similar”, comentó Jacques-Belletête.

Para el creador, los estudios pequeños han mostrado mayor resistencia a las dificultades recientes del sector, mientras que las grandes productoras enfrentan una saturación de fórmulas repetidas y escasa innovación. ‘Hell is us’ es su forma de demostrar que otra vía es posible.

